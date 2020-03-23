65 شركة ألبان وشركات زراعية تثمن جهود الحكومة ووزارة الزراعة

عمان – الغد – وجهت 65 شركة ألبان وشركات زراعية أردنية رسالة شكر للحكومة ووزارة الزراعة على الجهود المتخذة من قبلهم في التسهيل والمساعدة لاستمرار قيام القطاع الزراعي بكافة قطاعاته بواجباته على طريق تحقيق الأمن الغذائي، وفيما يلي نص الرسالة:

• دولة رئيس الوزراء:

في ظل الجهود الرامية إلى تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا العزيز أملين من الله عز وجل أن نتمكن من العبور من هذه الظروف وبما يحمي الوطن والمواطن .. وحمى الله بلدنا الأردن الغالي .

وحيث أن هذه الجهود المتخذة يقف على رأسها جلالة الملك المعظم والحكومة الرشيدة وقواتنا المسلحة الباسلة فإننا لا بد أن نثمن كافة هذه الجهود ونخص بها وزارة الزراعة ممثلة بمعالي وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة بما قام به من تسهيل والمساعدة في استمرار نهضة القطاع الزراعي بكافة قطاعاته ( الزراعية ، الدواجن ، الأبقار ، الأسماك…. الخ ) وذلك من خلال تأمين احتياجات القطاع بالحد الأدنى من العمالة مع التأكيد على الالتزام التام بالأمور الصحية والسلامة العامة .

حيث كان لهذه الإجراءات الأثر الطيب في ضمان استمرار هذا القطاع الحيوي والذي أشار اليه جلالة الملك المعظم تحقيقا لمفهوم الأمن الغذائي وبما يكفي حاجة وطننا الغالي من المواد الأساسية اللازمة لقوت العائلات الأردنية ، والمحافظة على حجم الاستثمارات في هذا القطاع والتي تبلغ قيمتها ما يقارب 2 ملیار دینار أردني وتؤمن مصدر دخل لـ 50 ألف عامل وموظف….. حمى الله الأردن ملكا وحكومة وشعبا .

***الموقعون :

1. شركة الألبان الأردنية

2.شركة نعمان الجنيدي

3. شركة حمودة للصناعات الغذائية

4. شركة ألبان المزرعة

5. شركة ألبان حارتنا

6. شركة الألبان الدنماركية

7. شركة ألبان اليوم

8. شركة طيبة للإستثمار والصناعات الغذائية

9. شركة ألبان المروج

10. شركة ألبان بلودان

11. شركة أجبان العرقاوي

12. مزرعة فواز النابلسي

13.مزرعة حسن سلامة

14.مزرعة محمد الخواجا

15. مزرعة عبدالرؤوف الخواجا

16. مزرعة عطية ابراهيم

17.مزارع عليان

18. مزرعة كفاح العمايرة

19.مزرعة علي غباين

20.مزرعة الترمساني

21.مزرعة النجار

22.مزرعة يونس العرقاوي

23.مزارع حمودة

24.مزرعة نبيل القضاه

25. مزارع الأثير

26. مزرعة أحمد حمدان

27.مزرعة ابولاوي

28.جمعية السلام

29.شركة الإتحاد الأردني للإستثمار الزراعي

30.شركة المها للإستثمار الزراعي

31. مزرعة العرقاوي

32. مزرعة عبدالسلام الفقيه

33. مزرعة نادر ياغي

34. المزارع المتطورة

35.مزرعة نبيل شريم

36. مزرعة شادي غنيم

37.مزرعة وائل مشعل

38.مزرعة حمدان حمودة

39.مزرعة ممدوح الخالدي

40.مزارع وربة – طيبة

41.مزرعة حسن عليان

42.مزرعة بيتا العرقاوي

43. مزرعة حسن عليان

44. مزارع حيمور

45. مزارع البان اليوم

46.مزارع الدكتورة سهام

47.مزرعة السلطان

48. مزرعة أنس كلثوم

49. مزرعة الور

50. مزرعة تيسير رزق

51.مزرعة الهدهد

52. مزرعة أم القرى

53. مزرعة محمد الخالدي

54.مزرعة بسام حجازي

55.مزرعة جميل ابوالخير

56.مزرعة عبدالحافظ عصفور

57.مزرعة عبدالله المعنوي

58.مزرعة سامي غباين

59. مزرعة وصفي ناصر

60.مزرعة حسن بنات

61. مزرعة عبداللطيف غباين

62. مزرعة خالد محمد بنات

63.شركة محصول بيادر الخير للأبقار

64. مزرعة صلاح غباين

65. مزرعة محمد ابراهيم غباين.