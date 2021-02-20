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65 مخالفة لمنشآت وأفراد لعدم الالتزام بأوامر الدفاع

منذ 45 دقيقة
1697 مخالفة فردية جرى تحريرها بحق أفراد خالفوا أوامر الدفاع خلال ال 24 ساعة الماضية

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عمان-الغد- حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أمس الجمعة 32 مخالفة لمنشآت لعدم الالتزام بمتطلبات اوامر الدفاع فيما يخص متطلبات السلامة والصحة الوقائية وكذلك لعدم الالتزام بقانون الصناعة والتجارة منها 8 مخالفات لعدم التقيد بالسقوف السعرية المحددة للدجاج الطازج.
وشملت الزيارات الرقابية التي قامت بها الوزارة أمس 516 منشأة.
كما خالفت الوزارة 33 مواطنا خلال تواجدهم داخل منشآت بدون ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

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