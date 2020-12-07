65 % نمو اشتراكات إنترنت “الفايبر”

إبراهيم المبيضين

عمان – زاد عدد اشتراكات الإنترنت عبر تقنية الفايبر بنسبة 65 % خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب بيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

واظهرت بيانات الهيئة ان عدد اشتراكات الانترنت الثابت المنزلي عبر تقنية “الفايبر” سجلت مع نهاية النصف الأول من العام الحالي قرابة 164 الف اشتراك، مقارنة مع 99 ألفا خلال نفس الفترة من العام 2019، وبزيادة مقدارها 65 الف اشتراك.

وعلى المستوى الربعي، تظهر ارقام هيئة الاتصالات ان عدد اشتراكات الفايبر زادت بمقدار 15 الف اشتراك، وبنسبة تصل الى 10 %، وذلك لدى المقارنة بعددها المسجّل في نهاية الربع الاول من العام الحالي عندما سجلت قرابة 149 الف اشتراك.

و”تقنية الألياف الضوئية” أو (fiber optics) هي وصف نوع من الكابلات أو التقنية التي تستخدم الضوء، وهي تشير إلى الوسط والتكنولوجيا المرتبطة بنقل المعلومات والبيانات لمسافات طويلة على شكل نبضات ضوئية عبر أنبوب زجاجي أو بلاستيكي أو ألياف ضوئية. تم تطوير كابلات هذه التقنية في الخمسينيات لأهداف طبية لمساعدة الأطباء على رؤية ما داخل جسم دون جراحة كبرى. لكن وجد مهندسو الهاتف في ستينيات القرن العشرين فرصة لاستخدام نفس التكنولوجيا لإرسال واستقبال المكالمات الهاتفية بسرعة عالية.

الى ذلك قالت اظهرت البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان عدد اشتراكات خدمة “الفايبر” المنزلي شكلت حوالي ثلث عدد اشتراكات الانترنت الثابت في المملكة وبحوالي 32 %، حيث بلغ اجمالي عدد اشتراكات الانترنت الثابت بكل تقنياته نهاية الربع الثاني من العام الحالي حوالي 520 الف اشتراك.

واشارت البيانات إلى ان عدد اشتراكات الانترنت عبر تقنية ” الاي دي اس ال” المربوطة بالهاتف الثابت سجلت مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي حوالي 131 الف اشتراك.

وذكرت البيانات ان عدد اشتراكات الانترنت بتقنية ” الليزدلاين” بلغت 14 الف اشتراك، وبلغ عدد اشتراكات الانترنت الثابت المتنقل المحدود ” اف بي دبليو اييه” حوالي 211 الف اشتراك.