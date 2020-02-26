65.8 % من المواطنين يعتزمون مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة

حابس العدوان

البلقاء- اظهرت نتائج استطلاع اجرته مؤسسة نماء للتنمية وبناء القدرات حول نية المواطنين المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة والتي ستجري في صيف العام الحالي عزم 34.2% فقط المشاركة في الانتخابات بحسب مدير عام المؤسسة اشرف الشنيكات، مبينا ان هذه النتائج تقارب نسبة الاقتراع خلال الانتخابات النيابية الماضية والتي بلغت 36 %.

واظهرت النتائج ان 65.8% من المواطنين في العينة الرئيسية لا ينوون المشاركة بالانتخابات النيابية القادمة وسيقاطعونها لعدة اسباب كانت على النحو التالي 57.9% ينوون المقاطعة لعدم ثقتهم بمخرجات الانتخابات “اعضاء مجلس النواب” في حين قال 35.7% ينوون المقاطعة لعدم رضاهم عن قانون الانتخاب الحالي والمتوقع اجراء الانتخابات على اساسه في حين قال 6.4% من المقاطعين ان سبب المقاطعة يعود لعدم الثقة في الاجراءات المتبعة في العملية الانتخابية.

وابدى 78.9% ثقتهم في اشراف الهيئة المستقلة على الانتخابات من حيث نزاهتها ومصداقيتها بينما قال 21.1% انهم لا يثقون باشراف الهيئة المستقلة لوجود تدخل من قبل بعض الجهات الاخرى،حيث اكد 67.7% الثقة في اجراءات الهيئة المستقلة الانتخاب بينما قال 23.3% انهم لا يثقون بهذه الاجراءات وتحتاج للتعديل في بعض جوانبها ، وفي مجال دور الهيئة المستقلة للانتخاب في التوعية والتثقيف ومختلف النشاطات لها قال 59.2% انهم قد شاركو مسبقا في الفعاليات والانشطة التي اقامتها الهيئة مما يعكس حجم العمل للهيئة والوصول للمواطنين وبشكل فعلي وكبير بينما قال 40.8% انه لم يسبق لهم المشاركة في اي ورشة للهيئة المستقلة للانتخابات.

ورفض 64.2% تحديد مركز الاقتراع للناخب بشكل مسبق في حين ايد 35.8% التحديد المسبق لمركز الاقتراع للناخبين، واعتبر 71.2% ان تحديد مكان الاقتراع للناخبين يضعف المشاركة من قبلهم في الانتخابات بينما اعتبر 28.8% ان تحديد مركز الاقتراع لا يوثر عن نسبة المشاركة من قبل المواطنين.

واعتبر 18.1% مشاركة الشباب في العملية الانتخابية من حيث الترشح والاقتراع بالممتازه بينما وصفها 50% بالجيدة واعتبر 31.9% المشاركة بالضعيفة، وفي مجال مشاركة المراة في الانتخابات من حيث الترشح والاقتراع اعتبر43.1 بانها جيدة في حين وصفها 32.7% بالممتازة بينما اعتبر 24.2% ان مشاركة المراة تعتبر ضعيفة،واعتبر 61.5% ان عدد المقاعد المخصصة للمراة في البرلمان غير مناسبة بينما اعتبر 38.5% ان عدد المقاعد مناسب مقارنه بعدد اعضاء كامل المجلس.

وشمل الاستطلاع 2600 ورقة استطلاع تم تعبئتها من قبل المواطنين في 6 محافظات اردنية موزعة على الاقاليم الثلاثة حيث تم اختيار محافظة اربد ومحافظة جرش من اقليم الشمال ومحافظة البلقاء والعاصمة عمان لاقليم الوسط ومحافظتي الطفيلة والكرك في اقليم الجنوب.

وتضمنت العينة 57.7% من الذكور و 42.3% من الاناث ، في حين توزعت الفئة العمرية للعينة الرئيسة على النحو التالي: 50% ما بين العمر(18-22) سنة و32.7% ما بين العمر (22-35) سنة و 17.3% ما بين العمر(35-فما فوق).

ومن الناحية التعليمية كانت فئة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او اقل 25.8% بينما كانت نسبة الحاصلين على درجة الدبلوم او البكالورويس 69.2% في حين كانت فئة الحاصلين على شهادات الدراسات العليا”ماجستير ودكتوراه” 5%.

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