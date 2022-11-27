650 طلب رعاية بديلة واحتضان منذ بداية العام

شروق البو- بلغ عدد الطلبات التي تقدمت بها أسر لخدمة الرعاية البديلة والاحتضان منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 650 طلبا، وفق بيانات رسمية.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية واطلعت عليها “الغد”، بلغ مجموع الأطفال الذين تم دمجهم في أسر راعية بديلة 65 طفلا خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي، بالإضافة إلى 6 أطفال تم تسليمهم لأسر ضمن برنامج الاحتضان.

وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، بلغ عدد الأطفال الذين تم دمجهم في أسر بديلة (برنامج الاحتضان، برنامج الرعاية الأسرية البديلة)، 61 طفلا في العام 2021، و69 في العام 2020، و80 في العام 2019، و37 في العام 2018، و32 طفلا في العام 2017.

يُشار إلى أن مديرية الأسرة والحماية تُعنى بحماية ورعاية الأسرة والأطفال ضحايا المشاكل الاجتماعية، وتعمل على تأمين مستوى حياة لائق يلبي احتياجاتهم الإنمائية والتربوية.

كما تعمل المديرية على تلبية احتياجات الأسر غير القادرة على الإنجاب، وذلك بمساعدتهم على احتضان أطفال بحاجة إلى رعاية، وفي الوقت نفسه، تُلبي حاجة الأطفال المحتاجين للرعاية الأسرية وحقهم بالعيش في بيئة آمنة.

وتنفذ الوزارة زيارات ميدانية واتصالات هاتفية دون تحديد موعد مسبق للاطمئنان على الطفل، عبر مديريات الميدان المختلفة التابعة للوزارة.

وفيما يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في الأسرة البديلة، فهي كما يلي:

1. أن تدين بالدين الإسلامي إلا إذا كان دين الطفل غير ذلك فيتم وضعه مع أسرة من نفس دينه.

2. أن تكون مستقرة اجتماعياً ونفسياً ولديها القابلية والكفاءة لتلبية كافة احتياجات الطفل.

3. أن يكون الوضع الصحي والجسدي ملائماً بموجب تقارير طبية معتمدة.

4. أن يكون هناك مصدر دخل ثابت يغطي الاحتياجات المعيشية للأسرة.

5. أن لا يكون هناك سجل جنائي أو أسبقيات جرمية على أفراد الأسرة.

6. أن يكون مكان إقامة الأسرة ملائماً وتتوفر فيه شروط الصحة والسلامة.

7. الموافقة خطياً على الالتزام بحضور جلسات التدريب وتطبيق التدخلات والنشاطات التي يتم الاتفاق عليها من قبل فريق البرنامج (برنامج الرعاية البديلة للأطفال).

8. الالتزام في تسهيل الزيارات والمتابعات وفق شروط قاضي محكمة الأحداث وتوقع على تعهد متضمن الالتزام بشروط البرنامج والتعاون مع أسرة الطفل البيولوجية وتسهيل إعادته لأسرته البيولوجية في حال قررت المحكمة ذلك لما فيه من تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

ب‌. تعطى الأولوية للأسر البديلة للأزواج المستقرة والقرابية فإن لم توجد أسرة مناسبة من الأقارب، يتم اختيار أسرة أو سيدة تنطبق عليها الشروط أعلاه.

أما الشروط التي يجب أن تتوفر في الأطفال المرشحين للرعاية البديلة، فهي كما يلي:

1. أن يكون أحد الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية.

2. أن يكون خالياً من الأمراض السارية أو المعدية بموجب تقارير طبية معتمدة.

3. في حال وجود إعاقة لدى الطفل يجب إبلاغ الأسرة وإطلاعهم على التشخيص والحصول على الموافقة الخطية.

وتاليا الشروط الواجب توافرها في طالب الاحتضان:

1. أن يكون طالب الاحتضان أسرة قائمة مكونة من زوجين.

2. أن يدين بالدين الإسلامي أو أن يمضي على إسلامهما ثلاث سنوات على الأقل بحجة إسلام موثقة.

3. عدم قدرة الزوجين أو كلاهما على الإنجاب.

4. أن لا يقل عمر الزوج عن (35) ولا يزيد على (55) عاماً وأن لا يقل عمر الزوجة عن (30) عاماً ولا يزيد على (50) عاماً.

5. أن يقيم الزوجان في مكان إقامة مشترك.

6. أن يكون قد مضى على زواج الأسرة الراغبة بالاحتضان مدة لا تقل عن خمسة سنوات.

7. أن لا يقل الدخل الشهري الخاص بالأسرة عن 500 دينار.

8. أن لا يقل عمر الطفل المنوي تحضينه عن خمس سنوات للزوجة التي تجاوزت (45) عاماً والزوج الذي تجاوز (50) عاماً.

9. أن توفر الأسرة الحاضنة للطفل كافة أشكال الرعاية المطلوبة (التربوية، الصحية، النفسية، المادية، الاجتماعية)، وأن يتمتع الزوجان بأوضاع صحية وجسدية ونفسية تمكنها من القدرة على تنشئة الطفل تنشئة سليمة.

10. أن يكون طالبا الاحتضان غير محكومين بجناية أو جنحة مخلة بالآداب والأخلاق العامة من ذوي الأسبقيات.

11. أن تتسم العلاقة الأسرية بين الزوجين بالمودة والترابط والانسجام.

12. أن يقدم طلب الاحتضان موقعاً من الزوجين.

13. على الأسرة الحاضنة أن تحقق الحرمة الشرعية للطفل بحيث إن كان الطفل المحتضن ذكرا يتم إرضاعه من سيدة من طرف الزوجة، أما إذا كانت الطفلة المحتضنة أنثى يتم إرضاعه من سيدة من طرف الزوج.