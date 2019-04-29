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انتهاء مهلة إعفاء السيارات الكهربائية من ضريبة 25% الخاصة غداً

منذ 4 ساعات
شراء سيارة كهربائية

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عمان- الغد- تنتهي يوم غد الثلاثاء، مهلة إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الخاصة والتي يوجد بها التزام بالشراء من قبل التجار.

وبذلك ستعود تلك المركبات للخضوع لنسبة ضريبة 25% والتي كان يعفيها مجلس الوزراء في كل عام حتى قرر إعادة فرضها من جديد.

وكان مجلس الوزراء قرر إعفاء المركبات العاملة كلياً على الكهرباء الموجودة في الحرم الجمركي والسيارات المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والسيارات التي بها اثبات شحن أو إثبات شراء حتى تاريخ 31 / 12 / 2018، شريطة أن يتم التخليص عليها قبل تاريخ 30 نيسان (إبريل) 2019، وذلك لتمكين الشركات والاشخاص الذين قاموا بالتعاقد على شراء هذه السيارات من التخليص عليها وفقاً لقرار الإعفاء السابق، كونهم قاموا بشرائها قبل انتهاء العمل به.

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