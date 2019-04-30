الله كان بعونك يا صديقي على هذا اليوم الذي تهب به العواصف، عليك بالهدوء وعدم الاستعجال بفعل أي شيء لأن عملك متراكم، حاول أن تركز واترك العصبية جانبا، في فترة ما بعد الظهر تتحسن الأمور تدريجيا، وتشعر ببعض الراحة كما تخف عصبيتك وقد يكون لديك بعض الأمور السارة فاخرج ورفه عن نفسك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10