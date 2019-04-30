تقع في خربطة منذ الصباح، فأنت تقوم بالأعمال التي أجلتها منذ فترة طويلة وتريد اليوم أن تنهيها مما يسبب لك هذا بعض الضغوطات في الظهيرة، في ما بعد الظهر تبدأ الأمور بالتوتر من حولك، وتشعر ببعض الكآبة نظرا لبعض الأحداث التي قد تحدث أمامك، وبالأخص مواليد شهر نيسان (ابريل).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة :7 من 10