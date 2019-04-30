ما تزال الأمور تعاكسك يا صديقي، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة، فهي الأصعب فحاول تمرير هذه الفترة على خير وعدم إعطاء أي ملاحظة. في فترة ما بعد الظهر تبدأ أمورك بالتحسن، وتعود الى شخصيتك الطبيعية، وقد يكون لديك بعض الأخبار الجيدة. المساء جيد لكي ترفه عن نفسك، مواليد 12 الى 22 أيار (مايو) هم الأكثر توترا لهذا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10