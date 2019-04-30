الجوزاء

منذ ساعة واحدة

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ما تزال الأمور تعاكسك يا صديقي، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة، فهي الأصعب فحاول تمرير هذه الفترة على خير وعدم إعطاء أي ملاحظة. في فترة ما بعد الظهر تبدأ أمورك بالتحسن، وتعود الى شخصيتك الطبيعية، وقد يكون لديك بعض الأخبار الجيدة. المساء جيد لكي ترفه عن نفسك، مواليد 12 الى 22 أيار (مايو) هم الأكثر توترا لهذا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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تشهد العديد من الأحداث ومنذ الصباح الباكر، حيث تصحو باكرا، فلديك العديد من الأعمال لتقوم بها، في فترة الظهيرة قد تحدث مناقشة كلامية بينك وبين أحد أفراد عائلتك أو زميل لك في العمل، فلا تدع عصبيتك تفلت منك، في المساء قد تفقد شعبيتك بين أصدقائك لتصرفاتك المتسلطة وكلامك الصريح جدا، وخاصة مواليد شهر أيار. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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