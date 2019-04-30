السرطان

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

قوتك، تأثيرك ووقع كلماتك على الآخرين هو الذي سيفيدك، لهذا اليوم فأنت واثق من نفسك وتعرف عما تتكلم كما انك شديد في قراراتك ولا تتردد في أي عمل تأخذه، يوم جيد عمليا، لكن ليس بجيد على الناحية الشخصية والعاطفية، لأنك في فترة ما بعد الظهر والمساء قد يتغير مزاجك، وتصبح حساسا لأي كلمة، وبعضكم من يشعر بالتعب، وبالأخص مواليد 23 الى 30 حزيران (يونيو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

مقالات ذات صلة

لك طلة مميزة اليوم والكل يحلف بحياتك، فأنت تواجه الأمور بكل شجاعة ولا تهرب من أي مشكلة، يوم جيد لتصفية الأمور وإصدار القرارات، فكل هذه الأمور ستكون لصالحك وتدعمك. في المساء تتغير مزاجيتك، ويخف نشاطك وقد ترفض الخروج من البيت، لأنك لست راغبا بذلك، وبالأخص اذا كنت من مواليد 23 الى 27 حزيران. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

منذ يوم واحد

يبدأ الصباح ضاغطا في العمل، وعليك بحل بعض المشاكل لكن عند الظهيرة تقلب كل الأمور لصالحك، ويكون لديك بعض الأمور الجيدة في العمل، حاول أن تتمالك أعصابك مع من تحب، ولا تجعل انفعالاتك تؤثر على علاقتكما، وخاصة في فترة ما بعد الظهر. المساء جيد وبه بعض البرامج المسلية. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

ضغوط الحياة ما تزال قائمة يا مولود السرطان، لكن نفسيتك جيدة مع هذا، مشاكل كثيرة قد تواجهك منذ فترة الصباح، لكنك تحلها بذكائك وحنكتك، تخطط في فترة ما بعد الظهر، لأن تخرج برفقة اصدقائك، لكن ظروفا جديدة قد تطرأ مما قد يجعلك تغير خططك للمساء، وخاصة مواليد 6 إلى 12 تموز (يوليو). نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 3 أيام

وأخيرا انتهيت من هذه الفترة المزعجة، والتي ضايقتك على مدى يومين، اليوم تبدأ من جديد وخاصة في مجال العمل؛ حيث تصمم على إنجاز أعمالك المتراكمة من أمس، والتي لم يحالفك الحظ لإنجازها لضيق الوقت، المساء يعطيك دفعة جديدة الى الأمام وعليك بالمبادرة ومصالحة من تحب، لأن الخطأ أنت سببه يوم أمس. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock