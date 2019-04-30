الأسد

منذ ساعة واحدة

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لقد بدأت تأخذ انفاسك بعد الأسبوع الصعب من المعاكسات والضغوطات التي واجهتك بالعمل فتركز أكثر على أعمالك وتنجز المتراكم عليك، وخاصة في وقت الظهيرة حيث يزيد الضغط لديك، في فترة ما بعد الظهر يكون مزاجك في أفضل حال وخاصة مواليد 23 الى 30 تموز الذين لديهم مفاجآة جميلة بانتظارهم في المساء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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