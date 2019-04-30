العذراء

منذ ساعة واحدة

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عليك الهدوء يا مولود العذراء وعدم التصرف بتهور وتسرع، لأن اليوم سيشهد الكثير من الضغوطات والمشاكل، الأمور تعاكسك وخاصة في فترة الصباح والظهيرة، فلا تأخذ قرارا متهورا بالعمل قد تندم عليه. أما في فترة ما بعد الظهر تبدأ الامور بالتحسن، وخاصة بالنسبة للمشاكل وحالتك النفسية، والوضع جيد للخروج في المساء، والتحدث مع من تحب اذا كنت تريد.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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الصحة هي أهم ما تهتم به اليوم يا مولود العذراء، فلا داعي لإهمالها وخاصة أنك تتعرض لضغوط سواء في العمل، أو على المستوى الجسدي أو النفسي، الصباح والظهيرة هما أكثر فترات هذا اليوم ضغطا، فحاول أن تلزم الصمت وعدم أخذ أي مبادرة، لأن أي عمل قد تقوم به لن يكون بصالحك، في المساء تتحسن الأمور تدريجيا، ويكون لديك الوقت للاستمتاع بوقتك مع من تريد، وبالأخص مواليد 23 الى 28 آب. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 5 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 6 من 10

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