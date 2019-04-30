العقرب

منذ ساعة واحدة

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الأمور ما زالت تصب في صالحك يا صديقي العقرب، والحظ ما يزال يدعمك، وعلى كل النواحي، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة، الوضع في فترة ما بعد الظهر جيد، ولكنك تميل الى النقاش مع حبيبك مما يشعل فتيل أزمة. في المساء قد تصلك دعوة للخروج الى مأدبة عشاء أو الى مناسبة اجتماعية ستلفت بها الأضواء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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