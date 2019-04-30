القوس

منذ ساعة واحدة

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تختلط عليك الأمور ومنذ الصباح تبدأ بمزاجية، ولا أحد يفهم عليك ما تريده، فأنت لا تعتبر صحيحا عما تريد، يبقى النهار غير مستقرا حتى مجيء فترة ما بعد الظهر، حيث تتحسن الأمور بشكل كبير جدا، وتظهر ابتسامتك جليا على وجهك. المساء قد يكون مهما بالنسبة إليك، وشعبيتك ستكون بأعلى مستوياتها، وبالأخص مواليد شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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الكثير من الأحداث والتغييرات تنتظرك يا مولود القوس ومنذ الصباح تتلقى خبرا يغير برامجك ومواعيدك كافة لهذا اليوم، كن هادئا وفكر مليا قبل الإقدام على أي قرار في فترة الظهيرة فأي خطأ قد يكلفك غاليا. في المساء تختلف المعطيات بشكل كبير جدا ومزاجك الرائع سيسيطر عليك مما يجعلك تستمتع بوقتك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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