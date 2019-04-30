الجدي

منذ ساعة واحدة

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أنت ما زلت تعمل وما زالت الأمور تسير لصالحك، تصحى نشيط لإنجاز أعمالك البيتية أو العملية المتراكمة، قد يصلك خبر جيد من خارج البلاد، وبالأخص لمواليد 15 الى 19 كانون الثاني قد يكون هذا في الصباح، لكن في فترة ما بعد الظهر والمساء يصبح مزاجك متوترا، وقد تضطر للاهتمام بموضوع عائلي، لاغيا كل مواعيدك الاخرى.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 7 من 10

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