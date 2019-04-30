الدلو

منذ ساعة واحدة

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عليك بالحذر أكثر على مصاريفك لأنك تسرف بكثرة ولا تحسب حساب آخر لأي شيء. في الظهيرة قد ينشب بينك وبين أحد زملائك في العمل نقاش لكنه ينتهي بسرعة. الأمور العائلية أيضا قد تأخذ اهتمامك في فترة ما بعد الظهر، أما المساء فهو جيد للخروج وإثبات نفسك أمام الناس، وبالأخص أن جاذبيتك عالية جدا، وتحديدا مواليد شهر كانون الثاني (يناير).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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