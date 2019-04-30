الحوت

منذ ساعة واحدة

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أوضاعك جيدة جدا وأمورك في الصباح تسير في سهولة لا توصف، جرأتك وشجاعتك يهونان عليك الكثير في فترة الظهيرة ويجعلانك أنت الفائز بعد حلقة نقاش بينك وبين مديرك أو أحد زملائك. في فترة ما بعد الظهر والمساء قد تزداد المصاريف لديك بشكل كبير، لكن الأجواء العاطفية ممتازة جدا، وهنالك تقرب كبير بينك وبين من تحب.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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يوم آخر من النجاح يا مولود الحوت، فأمورك تسير من جيد إلى أحسن ومزاجك اليوم في أحسن حالة، وخاصة أن الأمور تسير كما ترغب، وخاصة في مجالي العمل والمال، في فترة ما بعد الظهر يحصل تناقش بينك وبين أحد زملائك في العمل، لكن تكون أنت المنتصر الوحيد، مواليد 12 الى 20 هم الأكثر حظا. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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