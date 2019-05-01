الحمل

منذ 11 دقيقة

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فرق عمّا كنت عليه في الأيام الماضية واليوم، فأنت تبدو في أحسن مظهر لك، نفسيتك ومزاجك أفضل من يوم أمس لديك الكثير من الأعمال لتنجزها في فترة الظهيرة والمؤجلة منذ فترة، في فترة المساء أنت المبادر للمصالحة مع من تحب، لأنك انت المخطئ، مواليد 27 اذار الى 4 نسيان هم الأكثر تأثراً بهذه الاوضاع الجيدة.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

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