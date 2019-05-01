بدأت فترة صعبة منذ الأمس يا مولود الثور، فعليك أخذ الحيطة والحذر في هذا اليوم الصعب قليلاً فلا شيء يسير معك كما ترغب، والمشاكل تتكاثر في فترة ما بعد الظهر فاحذر من أي عمل تقوم به. في المساء ستطالك الكآبة والملل، فاحرص على الخروج من البيت، والتواصل مع الآخرين كي لا تصاب بالكآبة، وخاصة مواليد 25 نيسان الى 6 آيار.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10