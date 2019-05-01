الجوزاء

منذ 12 دقيقة

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الأوضاع قد تكون هادئة اليوم ولا يوجد أحداث كثيرة، هدوء الأوضاع سينعكس على أعمالك سلباً في فترة الظهيرة، حيث تطالب بأمور صعبة لتقوم بها مما يجعلك عصبيا بعض الشيء. انتبه الى الأوضاع العائلية في المساء وخاصة أن مناوشة عائلية بينك وبين أحد افراد العائلة قد تحدث، فالأفضل الخروج ورؤية من تحب.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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