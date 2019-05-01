تجد نفسك أمام التحديات في هذا اليوم، فكل الأمور التي خبئت منذ فترة عادت لتظهر للعيان اليوم عليك عمل شيء للحيلولة دون وقوع مشاكل في فترة الظهيرة وما بعدها، وخاصة أن هنالك استفزازات كلامية من زملائك في العمل. في المساء قد تخف حدة الامور، لكن عليك بتخفيف سرعتك أثناء القيادة تحسباً من أي مكروه قد يحدث.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10