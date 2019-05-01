قد مرت الفترة الصعبة التي مررت بها خاصة على الحالة الصحية، تبدأ اليوم بالتعافي ويبدأ مزاجك وصحتك بالتحسن التدريجي، لكن ما تزال ضغوطات العمل تسيطر عليك اذا كنت بالعمل وخاصة في فترة الظهيرة . في المساء تجد الوقت للجلوس مع اصدقائك، لكنك قد لا تطيل السهر لرغبتك بالراحة. وبخاصة مواليد شهر آب.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

