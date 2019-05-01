الميزان

منذ 12 دقيقة

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لا أحسدك يا صديقي الميزان على هذا اليوم الذي تقاسي به. تشعر بالتعب منذ الصباح وتتكاسل من الذهاب الى العمل والقيام بواجباتك، ومع هذا فإن لديك العديد من الضغوطات في ظهيرة هذا اليوم. في المساء لن يتحسن الوضع كثيراً فعليك الانتباه الى جهازك التنفسي، وبالاخص مواليد شهر أيلول الأكثر تعباً اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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