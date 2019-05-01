العقرب

منذ 12 دقيقة

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تصحو باكراً لكي تهندم نفسك وتنتقي ثيابك بعناية فائقة، فلديك العديد من المواعيد المهمة منذ الصباح، العمل كثير لكن تنجزه بكل حماسة واقتدار ومن ليس لديه عمل قد ينشغل ببعض الالتزامات العائلية والشخصية. في فترة ما بعد الظهر تنكشف لك بعض الأمور عن حياتك العاطفية أو من تحب مما يجعلك في حيرة من أمرك، والغيرة تلعب في رأسك.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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