القوس

منذ 12 دقيقة

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تصحو بابتسامة رائعة وتحمس واضح ليس للعمل فقط بل الى الاحداث في هذا اليوم فأنت قد تكون تنتظر حدثاً مهماً في الظهيرة، لكن قد يتأجل سماعك للخبر الى فترة المساء. لكن لا تقلق فكل الامور تصب في صالحك، فأنت أكثر الأبراج حظا هذا اليوم. المساء جيد وشعبيتك عالية جدا، وستستمتع بسهرتك وخاصة مواليد شهر تشرين الثاني.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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