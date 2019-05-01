انته من أعمالك بالترتيب، ولا داعي للتحزر بماذا تبدأ. الضغوطات وتسارع الأحداث قد تجعلانك في دوامة في فترة ما بعد الظهر فتماسك أعصابك، ولا داعي لأن تضع برامجك للمساء، لأـنها قد تبوء بالفشل لعدم استطاعتك القيام بها أو لتغيرها في آخر لحظة بسبب بعض الأمور العائلية.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

