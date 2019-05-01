الحوت

منذ 13 دقيقة

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كل الأمور تتحسن الى الأفضل وبخاصة الأوضاع المالية، فهي في طرف آمن ويأتيك بعض الدعم المالي مما ينقذك من افلاس محقق، لكن عليك الاعتناء بعملك اذا كنت بمكتبك، لأن لديك الكثير منه أما اذا كنت في البيت، فالالتزامات العائلية قد تشغلك. المساء جيد لملاقاة الحبيب، فلديك اليوم مشاعر قوية تجاهه، وقد تحسن الأجواء المتوترة منذ فترة.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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أوضاعك جيدة جدا وأمورك في الصباح تسير في سهولة لا توصف، جرأتك وشجاعتك يهونان عليك الكثير في فترة الظهيرة ويجعلانك أنت الفائز بعد حلقة نقاش بينك وبين مديرك أو أحد زملائك. في فترة ما بعد الظهر والمساء قد تزداد المصاريف لديك بشكل كبير، لكن الأجواء العاطفية ممتازة جدا، وهنالك تقرب كبير بينك وبين من تحب. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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