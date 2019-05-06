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منذ 3 ساعات

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مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية يسلم التمور لبرنامج الغذاء العالمي برعاية سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن

انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز–حفظه الله – بالموافقة على تخصيص 4000 طن من التمور لبرنامج الغذاء العالمي ، قام فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن وتحت رعاية سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية على توقيع مذكرة تسليم شحنة التمور لمكتب برنامج الغذاء العالمي في الأردن والبالغة “480 طن” .
حيث جرى وقع المذكرة نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي نائب رئيس البعثة في سفارة خادم الحرمين الشريفين الأستاذ محمد بن عبد العزيز العتيق و مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان ، والمدير القُطري ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن السيدة ساره جوردن جيبسون .
وتعد شحنة التمور هذه جزءاً من تبرع المملكة العربية السعودية لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الأردن ، وياتي هذا العمل كتجسيد لدور المملكة العربية السعودية الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم، وأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة .

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