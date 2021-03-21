654061 شخصا سجلوا على منصة لقاح كورونا

عمان- أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن إجمالي عدد المسجلين على منصة مطعوم فيروس كورونا، بلغ (654061) شخصا، إذ سجل ما نسبته 24.79 بالمئة، وهو ما يعادل 162185 شخصا على المنصة، خلال السبعة أيام الماضية فقط.

يذكر أن عملية التسجيل على المنصة بدأت بتاريخ 24 كانون الاول 2020.

بترا