اجتمعت أمس إدارة ازبكية عمان ودائرة المكتبة الوطنية، لوضع الخطوط الأولى لأكبر مهرجان كتاب مجاني بتاريخ الأردن، من المقرر أن يقام في المدرج الروماني وسط العاصمة، بعد عيد الفطر السعيد. يتوقع أن تشارك بهذا المهرجان عشرات المؤسسات الوطنية، على ان يصبح المهرجان الكبير تقليدا سنويا يقام في كل محافظة أردنية بكل عام.