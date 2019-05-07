اجتمعت أمس إدارة ازبكية عمان ودائرة المكتبة الوطنية، لوضع الخطوط الأولى لأكبر مهرجان كتاب مجاني بتاريخ الأردن، من المقرر أن يقام في المدرج الروماني وسط العاصمة، بعد عيد الفطر السعيد. يتوقع أن تشارك بهذا المهرجان عشرات المؤسسات الوطنية، على ان يصبح المهرجان الكبير تقليدا سنويا يقام في كل محافظة أردنية بكل عام.
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يتم غدا الخميس انطلاق فعاليات برنامج "رمضان الخير في الأردن"، لتعزيز معاني التكافل والخير من خلال إقامة العديد من الأنشطة الدينية والثقافية والمبادرات، خلال الشهر الفضيل. البرنامج ينفذ يومي الخميس والجمعة من كلّ أسبوع بجميع محافظات المملكة، بعد صلاة التراويح، من خلال تنظيم البازارات الشعبية والأسواق، فضلا عن تخصيص فقرات ترفيهية ومتنوعة للأطفال. البرنامج ينفذ بالشراكة بين وزارات ومؤسسات رسمية وخيرية.
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تقرير إحصائي رسمي أظهر أن عدد حالات الانتحار التام (المنتهي بالموت) في الأردن العام الماضي ارتفع ليصل إلى 142 حالة وبنسبة ارتفاع 9.2 % مقارنة بالعام 2017. بيان لجمعية "تضامن" استند لتقرير الإحصاءات العامة، أشار إلى وقوع 605 حالات انتحار تام خلال آخر خمس سنوات. العنف والاعتداءات الجنسية يدفع بالعديد من النساء إلى الانتحار أو محاولة الانتحار بحسب "تضامن".
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مدفع رمضان، الذي اختفى كتقليد قديم في الأردن، سيعود إلى عمان في الشهر الكريم الحالي، حيث أعلنت أمانة عمان أنه وبالتعاون مع القوات المسلحة ودائرة الآثار العامة سيتم إطلاق مدفع رمضان من جبل القلعة بالتزامن مع آذان المغرب إيذانا بموعد الإفطار. ويتوقع ان يسمع صوت مدفع رمضان في كافة أرجاء عمان.
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مدفع رمضان، الذي اختفى كتقليد قديم في الأردن، سيعود إلى عمان في الشهر الكريم الحالي، حيث أعلنت أمانة عمان أنه وبالتعاون مع القوات المسلحة ودائرة الآثار العامة سيتم إطلاق مدفع رمضان من جبل القلعة بالتزامن مع آذان المغرب إيذانا بموعد الإفطار. ويتوقع ان يسمع صوت مدفع رمضان في كافة أرجاء عمان.منذ يوم واحد