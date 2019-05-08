قرار وزير الصحة أول من أمس بتأجيل انتخابات نقابة اطباء الأسنان إلى ما بعد رمضان شهد جدلا واسعا بين نقابيين واطباء الأسنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للتأجيل. حدة الجدل وصلت لدى البعض إلى اتهام الوزارة بالانحياز لطرف على حساب آخر بالموافقة على تأجيل الانتخابات، فيما تؤكد الوزارة استنادها إلى القانون بتقدير الظرف.