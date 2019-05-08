قرار وزير الصحة أول من أمس بتأجيل انتخابات نقابة اطباء الأسنان إلى ما بعد رمضان شهد جدلا واسعا بين نقابيين واطباء الأسنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للتأجيل. حدة الجدل وصلت لدى البعض إلى اتهام الوزارة بالانحياز لطرف على حساب آخر بالموافقة على تأجيل الانتخابات، فيما تؤكد الوزارة استنادها إلى القانون بتقدير الظرف.
مقالات ذات صلة
ادخلت النائب فضية الديات مساء الثلاثاء الى مستشفى البشير بعد ان كانت اوقفت بمركز إصلاح الجويدة بقرار من مدعي عام السلط الثلاثاء على ذمة التحقيق بقضية تهمة "الاعتداء على موظف عام". المدعي العام قرر أمس ايضا الموافقة على الافراج عن النائب الديات بكفالة عدلية قيمتها 2000 دينار.
منذ ساعتين
لم يكد يعلن قبول استقالة رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة أمس حتى بدأ ناشطون وصحفيون التداول ببورصة اسماء لخلافته بهذا الموقع. اسماء ترددت سبق لها أن حملت حقائب وزارية واخرى قانونية خدمت بمواقع رسمية أخرى، لكنها بقيت مجرد تكهنات. العجارمة، في سياق آخر، عبر من خلال صفحته على موقع "فيسبوك" أمس، عن قناعته بانه أدى واجبه بكل أمانة وإخلاص، وضميره "والحمدلله مرتاح" بعد الاستقالة من منصبه.
منذ ساعتين
في التجربة الثانية لهما خلال عدة سنوات، يعود رئيسا الوزراء السابقان، احمد عبيدات وطاهر المصري مع شخصيات سياسية عديدة الى اطلاق تجمع سياسي جديد. ومن المقرر أن يعقد القائمون على التجمع مؤتمرا صحفيا مطلع الأسبوع المقبل، فيما تم تسريب اسم التجمع المرتقب تحت عنوان "التجمع الوطني للتغيير". سبق للرئيسين عبيدات والمصري قبل سنوات أن خاضا مشاورات واتصالات لتأسيس تجمع سياسي عريض، لكن التجربة حينها ووجهت بتعثر وعدم اكتمال لاسباب مختلفة.
منذ ساعتين
اجتمعت أمس إدارة ازبكية عمان ودائرة المكتبة الوطنية، لوضع الخطوط الأولى لأكبر مهرجان كتاب مجاني بتاريخ الأردن، من المقرر أن يقام في المدرج الروماني وسط العاصمة، بعد عيد الفطر السعيد. يتوقع أن تشارك بهذا المهرجان عشرات المؤسسات الوطنية، على ان يصبح المهرجان الكبير تقليدا سنويا يقام في كل محافظة أردنية بكل عام.
منذ يوم واحد
شاهد أيضاًإغلاق
-
اجتمعت أمس إدارة ازبكية عمان ودائرة المكتبة الوطنية، لوضع الخطوط الأولى لأكبر مهرجان كتاب مجاني بتاريخ الأردن، من المقرر أن يقام في المدرج الروماني وسط العاصمة، بعد عيد الفطر السعيد. يتوقع أن تشارك بهذا المهرجان عشرات المؤسسات الوطنية، على ان يصبح المهرجان الكبير تقليدا سنويا يقام في كل محافظة أردنية بكل عام.منذ يوم واحد