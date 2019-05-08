في التجربة الثانية لهما خلال عدة سنوات، يعود رئيسا الوزراء السابقان، احمد عبيدات وطاهر المصري مع شخصيات سياسية عديدة الى اطلاق تجمع سياسي جديد. ومن المقرر أن يعقد القائمون على التجمع مؤتمرا صحفيا مطلع الأسبوع المقبل، فيما تم تسريب اسم التجمع المرتقب تحت عنوان “التجمع الوطني للتغيير”. سبق للرئيسين عبيدات والمصري قبل سنوات أن خاضا مشاورات واتصالات لتأسيس تجمع سياسي عريض، لكن التجربة حينها ووجهت بتعثر وعدم اكتمال لاسباب مختلفة.