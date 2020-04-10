66 مخالفة و73 إغلاق وتشميع لمحلات تجارية في العقبة

العقبة – حررت مديرية صناعة وتجارة محافظة العقبة منذ بداية فرض قانون الدفاع حوالي 66 مخالفة توزعت على عدم اعلان سعر وزيادة سعر ومخالفة تعليمات قراري الدفاع الوطني رقم 2 و 3 بحسب مدير المديرية ابراهيم الحوامده.

وقال الحوامده انه تم ايضا خلال نفس الفترة إغلاق 33 محلا تجاريا خالفوا ساعات الحظر وإغلاق وتشميع 40 محلا كرروا المخالفات.

وبين ان المواد الاساسية كالسكر والأرز والزيوت النباتية والشاي متوفرة لدى تجار التجزئة وبكميات تكفي لعدة أشهر موضحا انه يتوفر حاليا 870 طنا من السكر و 324 طنا من الارز لافتا الى ان جميع المواد التموينية متوفرة ولا حاجة للتهافت عليها في ظل الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا.-(بترا)