66 وفاة و4981 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الاثنين، 66 وفاة و(4981) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (1751) في محافظة العاصمة عمّان.

– (872) في محافظة إربد.

– (436) في محافظة الزرقاء.

– (340) في محافظة المفرق.

– (279) في محافظة الكرك.

– (266) في محافظة البلقاء.

– (264) في محافظة جرش.

– (259) في محافظة عجلون.

– (192) في محافظة العقبة.

– (135) في محافظة معان.

– (94) في محافظة مأدبا.

– (93) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (188,410) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (66,094) حالة.

– سُجّلت (66) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,302) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (250) حالات، فيما غادرت (229) حالة المستشفيات بعد شفائها.

– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,155) حالة، منهم (453) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,996) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (120,014) حالة.

– تمّ إجراء (25,349) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,383,578) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (19,6%).