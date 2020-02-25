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6600 مهندس ومهندسة عادوا لصندوق التقاعد خلال 2019

منذ 41 دقيقة
نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي

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عمان- قال نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، إن 6600 مهندس ومهندسة عادوا إلى صندوق التقاعد خلال العام 2019، بسبب تحسّن وضعه المالي.
وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، قال سمارة إن عودة المهندسين إلى الاشتراك في الصندوق ساهمت برفده بأقساط شهرية بلغت نحو 187 ألف دينار وبمبلغ مسدد بلغ 2.5 مليون دينار أردني خلال العام 2019، الأمر الذي أعاد الثقة للصندوق.
وأشار إلى أن مجلس النقابة أعلن خلال العام الحالي عن برنامج لتقسيط الاشتراكات السنوية للمهندسين، حيث بلغ عدد المهندسين الراغبين بتقسيط الاشتراك السنوي 1500 مهندس ومهندسة منذ بداية شباط الحالي وحتى اليوم.
وبين أن النقابة بصدد عقد هيئة عامة استثنائية لأعضاء نقابة المهندسين خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف مناقشة مشروع تعديل نظام صندوق التقاعد، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لذلك. -بترا

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