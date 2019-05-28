الحمل

منذ 56 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أنت اليوم أفضل والقمر الذي سيكون في برجك سيدعمك ويفتح لك الأبواب، ويجلب لك الأخبار الجيدة، يوم قوي وبه كثير من الدعم لك، لكن احذر من أن تتكبر على من حولك، وخاصة إذا كنت من مواليد شهر آذار (مارس)، طلتك ستكون ولا أبهى في المساء وتجذب الانظار من حولك، فعليك باستغلال هذه النقطة.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

مقالات ذات صلة

لا تقلق يا عزيزي الحمل فلن تدوم هذه الضغوطات إلى الأبد، ففي المساء تخف الأجواء الضاغطة والمشاكل وتشعر بالقوة تعود إليك، لكن عليك بتجاوز فترة الصباح والظهيرة لما لديك من مشاكل، وحاول أن تتمالك أعصابك وتتصرف بهدوء مع عائلتك وحبيبك، وبالأخص أن هنالك خبراً قد يصعقك، مواليد 12 الى 19 نيسان (ابريل) الأكثر توتراً هذا اليوم. نسب النجاح من 10: العمل 5 العاطفة : 5 الصحة : 5

منذ يوم واحد

وضعك سيئ اليوم ولا شيء يمشي كما تريد كأمس، فاليوم لا يختلف كثيرا، لكن بالعكس فالأمور قد تزداد سوءا، وخاصة في فترة الظهيرة التي تعد الأسوأ لغضبك وعصبيتك، ستتخذ قرارات مفاجئة، ولن تحتمل أي كلمة توجه لك، لا أنصحك بالخروج مساء فالمنزل أفضل لك، وخصوصا مواليد 11 الى 19 نيسان. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

منذ يومين

يوم ولا أسوأ يا مولود الحمل، فأنت لا رغبة لك منذ الصباح بالذهاب الى عملك أو عمل أي شيء آخر، عدم اتخاذ أي قرار أو مبادرة هو الأفضل، فلن يكون في صالحك أبدا، المشاكل قد تحوم حولك في فترة بعد الظهر، فحاول أن تمررها بهدوء، المساء هادئ لكنه ممل وتحس بالكآبة، فالأفضل الخروج لاستنشاق الهواء. نسب النجاح من 10: العمل 5 العاطفة : 5 الصحة : 5

منذ 3 أيام

إن الأمور العائلية ليست على ما يرام، فلا تحاول إقناع نفسك بغير ذلك، أعط قليلا من الاهتمام لعائلتك ولشريك حياتك، فالعمل ليس كل شيء في الحياة، تتحسن الأمور لديك في المساء لدبلوماسيتك وعاطفتك الكبيرة، مواليد شهر نيسان، وتحديدا 12 الى 19 منه، هم الأكثر تأثرا بهذه الأمور. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock