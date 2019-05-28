انصحك أن تأخذ إجازة من العمل فقد يخفف ذلك عناء هذا اليوم الفظيع الذي به كل الاشياء التي تكرهها عند وصولك الى العمل ستقابل بخبر لن تحبه، وضغط العمل يصل الى أعلى مستوياته في فترة الظهيرة، انصحك بالهدوء وعدم اللجوء الى العصبية في حل المشاكل العالقة أمامك، مواليد نيسان هم الأكثر توترا.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10