الثور

منذ 56 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

انصحك أن تأخذ إجازة من العمل فقد يخفف ذلك عناء هذا اليوم الفظيع الذي به كل الاشياء التي تكرهها عند وصولك الى العمل ستقابل بخبر لن تحبه، وضغط العمل يصل الى أعلى مستوياته في فترة الظهيرة، انصحك بالهدوء وعدم اللجوء الى العصبية في حل المشاكل العالقة أمامك، مواليد نيسان هم الأكثر توترا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

مقالات ذات صلة

الأمور العائلية هي التي تهمك هذا اليوم، فعليك اعطاء الوقت للاهتمام بعائلتك وبأمورك الشخصية فأنت مهملها منذ وقت طويل، أما بالنسبة للالتزاماتك فأنت ليس لديك الرغبة في فعل أي شيء ضمن أعمالك وقد تمضي اليوم كاملا بالكلام فقط . في المساء قد تتغير الأجواء وتصبح مزاجي لأي كلمة قد تسمعها. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 8

منذ يوم واحد

الأجواء عادية خلال هذا اليوم، وحاول أن تكون أكثر نشاطا في حركتك، ولا تراكم الأعمال عليك، لديك بعض الالتزامات المالية وبعض المصاريف في فترة ما بعد الظهر. أما بالنسبة للمساء فالوضع أفضل، وخاصة على الجهة العاطفية حيث تكون الأمور على أحسن حال. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

منذ يومين

الأوضاع اليوم جيدة والأجواء هادئة جدا لتسيير أعمالك المهمة، قد تكون معرضا لكثير من الإشاعات الكاذبة، الأوضاع العائلية مهمة أيضا، وبالأخص أن موضوعا مهما سيطرح للنقاش، ولن تكون سعيدا بالنتائج التي تمخض عنها، مواليد 20 الى 30 نيسان هم أكثر المتأثرين بهذه الظروف. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 9

منذ 3 أيام

تشعر بالغضب والعصبية تأكلك من الداخل ولا تعلم لماذا؟! من يوجه لك كلمة تبادره بمائة كلمة مقابلها، اهدأ وحاول أن لا تكون عدوانيا، أنت كسول ومربط اليدين عن الأعمال المتراكمة على مكتبك، أنصحك بالرجوع باكرا للبيت، وبالانتباه في القيادة، وخاصة لمواليد 20 الى 30 نيسان الأكثر توترا اليوم. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 9

منذ 5 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock