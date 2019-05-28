السرطان

منذ 56 دقيقة

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تقفز من السرير مستعجلا لتبدأ نهارك الذي يبدو به كثيرا من الأعمال والمواعيد، عليك ترتيب أمورك منذ الصباح لكي لا تقع في الحيرة والضياع في فترة الظهيرة وما بعدها، يوم جيد للعمل والمشاريع، فالأمور تسير في مصلحتك، وتلقى التصفيق من رؤسائك لعمل تنجزه، تفكر في أخذ راحة في المساء، لكن دعوة فجائية تطرح عليك تغير من برامجك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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لديك الكثير من الايجابيات يا مولود السرطان في هذا اليوم، فكل شيء يتجه إلى الأمام، لأنك مصر على ما تريد وتعرف كيف تتصرف بالأوضاع المسيطرة حولك. استغل هذا اليوم لتسير أمورك، لأن الشجاعة لا تأتي دائما لفعل ما تريد فعله. في المساء الاوضاع هادئة قليلاً فلا يوجد أي برامج لفعلها، وقد تحدث مناوشة بينك وبين من تحب. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

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