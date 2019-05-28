الجوزاء

منذ 55 دقيقة

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يوم هادئ يمر عليك يا مولود الجوزاء، فقلة الأحداث تجعله هكذا، لكن قد يلاحظ عليك الآخرون البلادة والكسل، وخاصة في فترة الصباح، لكنك قليلا قليلا ستتفاعل مع هذا اليوم العاطفي، وخاصة في فترة المساء، لكن احذر من نقاش عائلي حاد قد يجعلك تفقد أعصابك في فترة العصر.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8من 10 الصحة : 9من 10

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اعرف كيف تتصرف بهذه الأجواء الضاغطة يا جوزاء، ولا داعي لأن تفقد أعصابك بين دقيقة واخرى. مفاجآت قد تحصل لك في فترة الظهيرة، لكنك لن تكون سعيداً بها. أما في فترة ما بعد الظهر يتحسن الوضع قليلاً، لكن مزاجك يبقى معكراً. المساء جيد للخروج وللترفيه عن نفسك. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 7

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