يوم هادئ يمر عليك يا مولود الجوزاء، فقلة الأحداث تجعله هكذا، لكن قد يلاحظ عليك الآخرون البلادة والكسل، وخاصة في فترة الصباح، لكنك قليلا قليلا ستتفاعل مع هذا اليوم العاطفي، وخاصة في فترة المساء، لكن احذر من نقاش عائلي حاد قد يجعلك تفقد أعصابك في فترة العصر.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 8من 10 الصحة : 9من 10

