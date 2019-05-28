الأسد

منذ 56 دقيقة

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كن واقعيا يا صديقي الاسد، فأين أنت ذاهب بأفكارك، فأنت هائم على وجهك منذ الصباح وتائه لا تعرف ماذا تفعل، قد تدب بك الحيرة طوال اليوم، لتفكيرك بأمور متضاربة، عليك بالتركيز أكثر خلال هذا اليوم، وخصوصا بمجال العمل كي لا تخطئ، فلديك أعمال مهمة وقرارات لتعطيها، أما المساء فقد يسيطر عليك الملل.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9 من 10

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قد تكون بداية هذا اليوم ضاغطة ولديك الكثير من الأعمال التي تكاد لا تنتهي منذ يومين، لكن تبدأ الضغوطات بالتلاشي شيئا فشيئا في فترة ما بعد الظهر. المساء بالنسبة إليك ممتاز، لكنك تقوم ببعض الحماقات باتجاه من تحب، فكن حذراً في تصرفاتك واستمتع بالأجواء الرائعة، وخاصة مواليد 23 الى 26 تموز (يوليو) فهم الأكثر تهوراً هذه الليلة. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 7 الصحة: 9

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