كن واقعيا يا صديقي الاسد، فأين أنت ذاهب بأفكارك، فأنت هائم على وجهك منذ الصباح وتائه لا تعرف ماذا تفعل، قد تدب بك الحيرة طوال اليوم، لتفكيرك بأمور متضاربة، عليك بالتركيز أكثر خلال هذا اليوم، وخصوصا بمجال العمل كي لا تخطئ، فلديك أعمال مهمة وقرارات لتعطيها، أما المساء فقد يسيطر عليك الملل.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9 من 10