العذراء

منذ 56 دقيقة

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قد لا يراك الآخرين اليوم لكثرة انشغالك بالأمور حولك، وخاصة بالعمل الذي سيأخذ غالبية وقتك، العمل الاضافي وارد في فترة المساء لتعرضك لضغط عمل كثيف ومفاجئ، انصحك بالذهاب وأخذ قسط كبير من الراحة في المساء، لأن يوم غد سيكون مشابها لهذا اليوم وخاصة لمواليد شهر آب.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

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