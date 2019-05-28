الميزان

منذ 56 دقيقة

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من المؤكد أنك لا تريد النهوض من فراشك لإحساسك بالتعب أولا، وثانيا عدم رغبتك بفعل أي شيء، لكن كما تعرف الامور دائما تسير عكس ما ترغب، فالعمل سيزداد لديك مما يجعلك عصبيا ومزاجيا وتواجهك بعض المشاكل والاخبار التي قد لا تكون على مزاجك، المساء يحمل بعض الكآبة والملل، فحاول الخروج والترفيه عن نفسك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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الأمور جيدة لديك يا مولود الميزان، لكن عليك باستغلال هذا اليوم من لفعل كل الالتزامات المتوقفة لديك منذ أسبوع أو أكثر. في فترة ما بعد الظهر قد يحدث شيء أمامك يفقد أعصابك ويجعلك ترتكب بعض الحماقات. المساء جيد فقط للبقاء في البيت وإلتزام الصمت، لأن كل ما تفعله قد يقلب ضدك، وبالأخص مواليد 23 الى 27 أيلول. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 7 الصحة: 7

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