العقرب

منذ 56 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عنادتك تبعد الآخرين عنك، فأنت لا ترسل ولا تستقبل أي شيء كالأمس، فأنت تريد تنفيذ ما يدور في عقلك وتنفيذ قراراتك ضاربا بآراء الآخرين عرض الحائط، قد يضرك هذا على الناحية العاطفية، فأنت تحاول تضييق الخناق على من تحب في فترة المساء مما يجعل شريكك يتركك ويمشي، مواليد تشرين الاول هم الاكثر عنادة.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

الحظ ما زال يبتسم لك يا مولود العقرب، فحاول أن تستغل هذا الحظ ونفسيتك الرائعة، لكي تستمتع بهذ اليوم الجميل سواء كان بالعمل وقيامك ببعض المبادرات أو بعمل بعض المصالحات مع أصدقائك، فانت تأخذ الأمور ببساطة. المساء سيكون جميلا لقضاء أجمل الأوقات، وبالأخص أن جاذبيتك ستكون مرتفعة. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 9 الصحة: 9

منذ يوم واحد

عليك باستغلال هذا اليوم كاملا وفي كل المجالات، لأن الحظ يقف الى جانبك والأمور تسير الى مصلحتك، الفلك يدعمك يا مولود العقرب كيوم أمس، لكن عليك بأن لا تترك عصبيتك تغير لك مزاجك الرائع في المساء لسوء تفاهم قد ينشب بينك وبين أحد أفراد عائلتك، لذا حاول أن تخرج وأن تتمتع بوقتك، مواليد 12 الى 22 تشرين الثاني هم الأكثر حظا. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 9من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

يوم جيد ويحمل الكثير من التقدم على المجالات كافة؛ العاطفية أو العملية أو المالية، فالفلك يدعمك يا عزيزي ويعطيك أجمل الألوان وخاصة في فترة الظهر وما بعدها، حيث يلعب معك الحظ دورا إيجابيا لحل إحدى المشاكل العملية. المساء جيد لقضائه مع بعض الأصدقاء أو مع من تحب. مواليد 25 الى 31 تشرين الأول هم الأكثر حظا. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 9 الصحة: 9

منذ 3 أيام

انتبه إلى صحتك وخاصة عند الصباح فقد تشعر بتوعك مفاجئ، خذ راحة كافية ولا داعي لإتعاب نفسك بالكثير من العمل، وخاصة أن فترتي الظهيرة وما بعدها ستشهدان ضغطا عائليا، وبعض المشاكل الشخصية، في المساء الخلود الى الراحة وملازمة البيت أفضل من الخروج. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6من 10 الصحة : 6 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock