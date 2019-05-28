عنادتك تبعد الآخرين عنك، فأنت لا ترسل ولا تستقبل أي شيء كالأمس، فأنت تريد تنفيذ ما يدور في عقلك وتنفيذ قراراتك ضاربا بآراء الآخرين عرض الحائط، قد يضرك هذا على الناحية العاطفية، فأنت تحاول تضييق الخناق على من تحب في فترة المساء مما يجعل شريكك يتركك ويمشي، مواليد تشرين الاول هم الاكثر عنادة.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9 من 10

