القوس

منذ 56 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يلعب معك الحظ، وتفتح كافة الابواب في وجهك، استغل هذا اليوم لتسير أمورك العالقة منذ فترة، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة، لكن احذر من السرعة عند قيادتك لسيارتك فقد توشك أن تقع في خطر لولا أن الحظ يساعدك لتجنبه، يوم جيد لكن لا تدع عصبيتك تفسد عليك يومك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

قد نصف هذا اليوم "بيوم المفاجآت والأحداث" فكل المشاكل تحدث فجأة، وتذهب فجأة بدون أي آنذار، تستغرب وتندهش من أفعالك، ومن أفعال الاشخاص حولك، لأنك لا تستطيع استيعاب ما سيحصل اليوم، لذلك لا تصدر أي قرار، وأن تقوم بأي عمل قد يجعلك تخسر كثيراً. أما في المساء فتتحسن الأمور كثيرا، وقد يكون لديك سهرة رائعة. نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 7 الصحة: 7

منذ يوم واحد

الكثير من الأحداث والتغييرات تنتظرك يا مولود القوس ومنذ الصباح تتلقى خبرا يغير برامجك ومواعيدك كافة لهذا اليوم، كن هادئا وفكر مليا قبل الإقدام على أي قرار في فترة الظهيرة فأي خطأ قد يكلفك، لا أنصحك برؤية من تحب في المساء لمزاجك المتقلب، والذي لن يتقبله شريك حياتك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ يومين

يوم الحيرة والاختيارات الصعبة، ستقف يا عزيزي أمام مفترق طرق لكي تقرر ماذا تريد، قرار اليوم قد يلزمك بأشياء لفترة طويلة فكن هادئا وترو في اتخاذ أي قرار، ولا تدع المفاجآت والأحداث التي تدور حولك تؤثر عليك، وخاصة في فترة المساء التي تشهد تغييرات جذرية، وبالأخص على المجال العاطفي. نسب النجاح من 10 : العمل: 76العاطفة: 6 الصحة: 6

منذ 3 أيام

اهدأ يا مولود القوس، فأنت كثير الحركة ولا تفكر جيدا مثل القيام بأي عمل مما قد يجلب لك الكثير من المشاكل والتوتر في فترتي الصباح والظهيرة. لا داعي لثرثرتك الزائدة وانتقادك للمقربين منك فقد يضعانك في موقف لا تحسد عليه في المساء، وخاصة اذا كنت مدعوا لمناسبة اجتماعية. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock