نفذت الحركة الاسلامية مساء اول من امس وقفة احتجاجية بمنطقة قريبة من السفارة الاميركية بعمان، رفضا لصفقة القرن وزيارة كوشنير للمنطقة. الوقفة كان مقررا اقامتها بالساحة المقابلة للسفارة لكن لم يسمح للمحتجين بالوصول اليها، فتجمعوا بمنطقة قريبة، واكدوا ايضا رفضهم لمؤتمر البحرين الذي يتوقع ان يتناول المسار الاقتصادي للتحرك الاميركي. وشاركت بالوقفة قيادات الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي ونواب ونشطاء.
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