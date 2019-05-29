أحال مجلس الوزراء يوم امس مراقب عام الشركات رمزي نزهة الى التقاعد. كما قرر المجلس بجلسته برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز احالة مدير عام المواصفات والمقاييس رلى مدانات الى التقاعد.