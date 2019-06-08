الحمل

منذ ساعتين

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لا يوجد أي شيء يجعلك حزينا عند الصباح، الاوضاع الفلكية تقف إلى جانبك باستثناء الأمور العاطفية التي تشهد شجارا يؤدي إلى عدم رؤية حبيبك لك، تمالك أعصابك ولا داعي لأن تجعل عنادك يحطم علاقتكما، المساء قد يحتوي على دعوة اجتماعية لك يكون حضورك مميز.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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إنك في تطور مستمر يا مولود الحمل، فاليوم يكسبك الكثير من النقاط وخاصة على الصعيد العائلي، لكن احذر في فترة الظهيرة من مشاكل شخصية لن تجد لها حلاً لكثرة انشغالك بأمورك العملية. المساء سوف يكون هادئاً نوعاً ما، فيما الوضع العاطفي يشهد تطورا كبيرا. نسب النجاح من 10: العمل 8 العاطفة : 9 الصحة : 9

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