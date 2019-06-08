الثور

منذ ساعتين

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إني أرى ابتسامتك، فأنت تصبح سعيدا ولا تدري لماذا، الأوضاع الفلكية لا تحتاج إلى تفكير، لأن الحظ في صالحك هذا اليوم ويدعمك وكثيرا من مشاكلك ستحل وبأسهل مما تتوقع، لكن دع عنك العصبية وقلة الصبر في تعاملك مع حبيبك أو شريك عمرك واستغل هذا النهار الجيد في العمل أيضا، مواليد 1 إلى 10 آيار الاكثر حظا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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تعرف كيف تحصل على ما تريد، وحذار من افتعال المشاكل مع زملائك في العمل لعنادك وإصرارك على تنفيذ ما تريد. وتجنب افتعال أي مشادة كلامية بينك وبين من تحب في المساء لأنك لا تعطيه الاهتمام الكافي الذي يريد. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

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