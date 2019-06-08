الجوزاء

منذ ساعتين

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اليوم ستصاب بالذهول والصباح هو عينة ما ستشهده في الأيام القليلة القادمة، الأمور متداخلة في بعضها، ولن يسير شيء مثل ما تطلب بل على العكس، تأجيل المواعيد سيكون الأهم وخاصة في المساء، حيث يلغى موعدا يجعلك مزاجيا، مواليد آيار هم الاكثر تأثرا بهذه الوضعية.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6من 10 الصحة : 6من 10

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