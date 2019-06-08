السرطان

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

“يوم مهم جدا” قد تراه هكذا نظرا للأمور المهمة التي ستحدث معك، وخاصة انك ستختار بين كثير من الأمور، وقد يعرض عليك عمل يحسن من وضعك المالي والمهني، لكن كن حكيما عند اعطاء قرارك، المساء سيكون داعما لعلاقتك مع من تحب، وخاصة أنك سعيد ومرتاح نفسيا إلى حد ما.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

عليك أن تبقى خارج البيت طوال هذا اليوم لأن مزاجيتك وعصبيتك لا تسمحان لأي أحد أن يتكلم معك، وخاصة في فترة الظهيرة وحتى الساعة السادسة مساء، أما في فترة المساء فأنت في وضع تحسد عليه مع من تحب، فالأمور بينكما جيدة وعليك استغلال هذا اليوم للتقريب بينكما لأنه يوم غد لن يكون هنالك مجال لذلك. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 9 الصحة: 8

منذ 7 أيام

الأمور هادئة جدا يا عزيزي السرطان في هذا اليوم الذي يخلو من الأحداث، في فترة الظهيرة قد تهتم بموضوع عائلي مهم لن يأخذ منك الكثير، أمورك الشخصية تأخذ اهتمامك في فترة ما بعد الظهر، وقد تدعى الى دعوة اجتماعية بشكل فجائي، لكنك تستفيد منها كثيرا، وبالأخص مواليد 1 الى 5 تموز. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ أسبوع واحد

يوم ساكن الى أبعد الحدود، فالهدوء يؤثر عليك ليجعلك تخفف من التعب الذي ينهك جسدك، لكنك قد تكون بليدا حتى ساعات ما بعد الظهر وتتراكم عليك الأعمال بشكل مخيف. عليك الحذر على مالك في فترة ما بعد الظهر، فأنت قد تصرف بكثرة، المساء جيد للعاطفة وللتعبير عن مشاعرك نحو من تحب، وخاصة مواليد 28 حزيران الى 6 تموز. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ أسبوع واحد

"شعبيتك في انخفاض فحاول أن تكون أكثر دبلوماسية واقل إندفاعا مع الآخرين، وبالاخص مع زملائك في العمل، المبادرة والقرارات غير جيدة لهذا اليوم، ولن تأتي بمفعولها وقد تمر بحدث لن يعجبك في فترة ما بعد الظهر، المساء قد يخبئ الكثير لك على المسار العاطفي، فكن أكثر ليونة مع من تحب. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 7 من 10

منذ أسبوع واحد
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock